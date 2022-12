L’ultimo appuntamento della stagione, la Coppa Brema in vasca corta, si chiude all’insegna dell’Esperia e della Sport Full Time. Sabato e domenica scorsa, nella piscina di Lu Fangazzu a Sassari, il team cagliaritano granata ha vinto tra le donne con 10051 punti mentre tra gli uomini a vincere sono stati i sassaresi con 9629 punti. A livello totale, la società ad aver realizzato più punti è stata l’Esperia con 19336 davanti alla Sport Full Time con 18588 punti.

Staffette

Nessun record stavolta ma non sono mancati i risultati interessanti: su tutti la vittoria nella 4x100 mista dell’Esperia femminile con il tempo di 4’18’’51: il quartetto cagliaritano formato da Maria Murru, Francesca Zucca, Chiara Demontis e Sophia Dubois non ha lasciato spazio a repliche sfiorando il primato regionale Assoluto, mancato per soli tre decimi. Sempre per ciò che concerne il discorso staffette, bene il quartetto maschile della Sport Full Time che si è imposto nella 4x100 stile in 3’34’’07 davanti agli allievi di Nicola Pau della Promogest secondi in 3’35’’94.

Protagonisti

A livello individuale, tripletta per una Sophia Dubois in grande spolvero: l’atleta di Marco Cara si è imposta sui 50 (26’’68), 100 (56’’77) e 200 stile (2’04’’70). Nessun problema in fatto di vittorie anche per le primatiste sarde Anna Conti e Francesca Zucca: la Conti, della Sport Full Time, ha sbaragliato la concorrenza sui 100 e 200 dorso (1’02’’46 e 2’17’’50) e sui 200 e 400 misti (2’18’’03 e 4’56’’14), l’esperina Francesca Zucca sui 100 e 200 rana (1’08’’23 e 2’28’’24). Tra gli uomini, invece, l’esperto Enrico Puxeddu ha trainato la Sport Full Time facendo sue quattro gare ovvero i 100 e 200 rana (1’01’’57 e 2’13’’27) e i 200 e 400 misti (2’03’’41 e 4’29’’04).

