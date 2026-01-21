Dopo le tensioni dei giorni scorsi e la minacciata restituzione delle chiavi dello stadio Frogheri, arriva un primo segnale di apertura tra la Nuorese Calcio 1930 e l’amministrazione comunale. Oggi i vertici del club guidato dal presidente Gianni Pittorra, hanno incontrato in Comune il sindaco Emiliano Fenu e l’assessora allo Sport Natascia Demurtas per avviare un confronto e cercare una soluzione condivisa. Al termine del vertice, durato diverse ore, è stato diffuso un comunicato congiunto nel quale le parti parlano di un incontro «dallo spirito assolutamente costruttivo», nel corso del quale sono state definite le reciproche posizioni.

«Il confronto proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare a un’intesa condivisa, nell’interesse dello sport nuorese e della città», si legge nella nota ufficiale. Un segnale che apre formalmente una fase di trattativa dopo lo scontro istituzionale che aveva portato la società verdeazzurra a riconsegnare simbolicamente le chiavi dell’impianto comunale.

