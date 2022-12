Nel girone A di Promozione il Villasimius batte (0-1) e aggancia in vetta il Guspini. Decisiva per gli uomini di Antonio Prastaro la rete di Miranda. Il Castiadas, vittorioso (2-0) contro il Gonnos raggiunge in terza posizione la matricola Verde Isola, caduta (1-3) in casa con un Selargius in gran salute. Termina senza reti il derby cagliaritano tra Cus e La Palma. Le altre: Andromeda-Cortoghiana 2-1, Asseminese-Villamassargia 2-2 e Orrolese-Atletico Cagliari 1-2.

Nel girone B, decima vittoria stagionale per la capolista Arborea che piega (3-2) la Bittese. Non molla la presa il Barisardo che ha espugnato (0-2) il campo dell’Atletico Bono. Il Tortolì raggiunge in terza posizione il Terralba grazie al successo (3-1) col Siniscola. Chiudono Fonni-Tonara 1-0, Paulese-Abbasanta 0-1 e Posada-Idolo 0-1.

Nel gruppo C, poker (0-4) del Tempio a Buddusò. I galletti staccano l’Usinese, sconfitta (1-0) dallo Stintino. La Macomerese ha vinto (1-0) di misura col Coghinas e il Luogosanto ha piegato (2-1) il Sennori. Le altre, Bonorva-Thiesi 2-1 e Ozierese-Oschirese 2-3.

© Riproduzione riservata