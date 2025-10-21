Le sconfitte subite nel turno decisivo delle qualificazioni del singolare maschile sono costate a Matteo Mura e Alberto Sanna l’addio al sesto e ultimo Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il torresino Mura è stato superato 6-2, 6-3 da Sebastiano Cocola, mentre il cagliaritano Sanna è stato sconfitto 6-3, 6-4 da Giammarco Gandolfi.

Nelle qualificazioni femminili, tutte eliminate le tenniste sarde in gara. Ludovica Mazzucchelli e Valeria Barlini Pischedda hanno entrambe incassato un doppio 6-0, rispettivamente contro Isabella Maria Serban e contro l’iraniana Meshkatolzahra Safi. Alessandra Pezzulla, invece, è stata battuta da Chiara Fornasieri 6-0, 6-1, stesso punteggio con cui Ruby Pinna è stata eliminata dalla bulgara Viktoria Veleva. Out anche Aurora Deidda, superata 6-3, 6-2 da Gaia Maduzzi.

© Riproduzione riservata