Continua la marcia della Coref 83/Esercito. La squadra allenata da oltre vent'anni da Roberto Fiore, comanda da imbattuta dopo cinque giornate, la classifica del girone B degli Over 55 nel campionato Msp riservato agli Amatori.

La vetta della classifica. L'ebrezza dell'alta quota però non fa girare la testa al leader e capitano della squadra Piero Bassu: "Pensiamo a divertirci, quello è l'importante e questa è anche la nostra filosofia. Da noi giocano tutti i componenti della rosa, il gruppo è fondamentale e conta più di tutto e tutti”.

Un valido sodalizio. Di questa squadra fondata nel lontano '83 da Stefano Flizzola, hanno fatto parte anche personaggi di spicco come le ex bandiere del Cagliari Claudio (Rino) Varsi e Mario Brugnera, che hanno vestito la maglia biancorossa fino a una decina di anni fa. Ora nella storica società del Presidente (e giocatore) Maurizio Mascolo, non ci sono più ex fuoriclasse, ma giocatori con tanto entusiasmo e voglia di migliorare il palmares della società, dove brilla l'unico titolo conquistato nella stagione 2014/2015 negli Over 50, oltre a diverse Coppe Disciplina. In gruppo anche un nome noto. “Il gruppo è giovane e compatto, noi puntiamo a vincere divertendoci” continua il centrocampista classe '54 che in mediana fa coppia con Luca Barella, altro centrocampista dai piedi buoni e col vizio del gol (non a caso), come il figlio Nicolò, pilastro dell'Inter e della Nazionale. “Siamo una bella squadra – dice ancora Bassu – composta da giovani e meno giovani, un bel mix insomma”. A cominciare dal portiere Andrea Pala, prodotto cresciuto nella cantera biancorossa, per finire con l'attaccante Paolo Serra. La sfida al campionato è stata già lanciata. Sabato la gara con la Polisportiva Gedi è l'occasione più ghiotta per continuare a volare e stupire.

