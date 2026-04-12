Il belga Lucas Coenen ha vinto l’MxGp della Sardegna e, grazie al trionfo in entrambe le gare disputate nel pomeriggio di oggi, si conferma leader del Campionato del Mondo di Motocross Fim. La manifestazione, organizzata in maniera impeccabile dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione, era valida come quarto round del mondiale, che ormai da sei anni fa tappa fissa in Sardegna e che ha conquistato il pubblico, accorso numeroso sul circuito sabbioso “Le Dune” per vedere in azione i migliori piloti al mondo.

MxGp. Lucas Coenen e la Ktm si sono confermati in stato di grazia e, dopo aver dominato gara1 e vinto per distacco davanti al pilota della Honda, Herlings, e al campione in carica Febvre, su Kawasaki, ha firmato il bis in gara2 nonostante due cadute, stavolta precedendo di un 1"2 Herlings e, in terza posizione, De Wolf, olandese della Husqvarna che in Sardegna ha festeggiato il proprio primo podio in carriera nella MxGp. Tra gli italiani, Adamo (Ktm) sesto in gara1 e Forato, ottavo in gara1, settimo in gara2 e sesto nel Gp.

Mx2. Nella serie cadetta, Mx2, successo del tedesco Längenfelder, che ha vinto l’MxGp della Sardegna dopo essersi aggiudicato gara2, mentre gara1 era andata al compagno di team, in Ktm, Sascha Coenen, gemello di Lucas. Terzo il belga dell’Husqvarna, Everts. Tra gli italiani, Lata (Honda) decimo in gara1 quindicesimo nel Gp e Zanchi (Ducati) quattordicesimo in gara2.

Europeo. MxGp della Sardegna era valido anche come round dell’Europeo Emx250 e Emx125. Nella 250, successo del danese Skovbjerg (Husqvarna) davanti allo spagnolo Garcia (Kawasaki) e all’ungherese Katona (Ktm), sesto il primo degli italiani, Roberti (Ktm). Nella 125 si è imposto invece l’austriaco Ernecker (Ktm) davanti allo svizzero Ziemer (Ktm) e all’italiano Pini (Tm).

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