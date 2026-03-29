Si è svolta oggi, con grande partecipazione, l’undicesima edizione della Motocavalcata del Serpeddì, organizzata dal Motoclub Sa Palestra di Sinnai. L’evento, ormai appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote, ha richiamato numerosi partecipanti che hanno animato i suggestivi percorsi montani tra Sinnai e Burcei.

La motocavalcata, come da tradizione, si è confermata un evento turistico non competitivo, pensato per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza accessibile a tutti gli amanti dell’enduro e delle escursioni in moto. Un tracciato di circa 80 chilometri ha guidato i piloti attraverso paesaggi naturali di grande fascino, contribuendo a mettere in risalto le bellezze ambientali del Serpeddì.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione – ha dichiarato Cristian Cocco del Motoclub Sa Palestra –. Anche quest’anno abbiamo registrato una partecipazione importante, con piloti non solo dalla Sardegna ma anche dal nord Italia e dall’Austria. Questo dimostra quanto l’evento sia ormai conosciuto e apprezzato anche oltre i confini regionali».

Non solo sport e natura: la giornata ha rappresentato anche un’occasione per promuovere la cultura enogastronomica del territorio. Durante il percorso, i partecipanti hanno potuto godere di un momento di ristoro immersi nel panorama del Serpeddì, apprezzando prodotti e tradizioni locali.

Fondamentale, come sempre, il lavoro di squadra dietro l’organizzazione. «Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e a chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento – ha aggiunto Cocco –. In particolare allo staff, agli enti e alle associazioni che ogni anno garantiscono supporto e sicurezza lungo tutto il percorso».

Tra i soggetti coinvolti figurano i Comuni di Sinnai e Burcei, l’ente Forestas e numerose associazioni di volontariato e sportive, tra cui Misericordia di Sinnai, VAB Sinnai, Sub Sinnai, MTB Sinnai, Masise e Sinnai Soccorso.

La Motocavalcata del Serpeddì si conferma così non solo come evento sportivo, ma come momento di promozione territoriale e aggregazione, capace di unire passione per i motori, rispetto per l’ambiente e valorizzazione delle tradizioni locali.

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