Si è conclusa con un bilancio decisamente positivo la partecipazione della ASD Monte Urpinu Arsenal al Torneo Internazionale Coppa Santa, andato in scena dal 2 al 6 aprile nella suggestiva cornice della Costa Brava, in Spagna. Un evento che è andato ben oltre la dimensione puramente sportiva, trasformandosi in un’autentica occasione di incontro tra culture, integrazione e condivisione.

La manifestazione ha riunito squadre provenienti da numerosi Paesi, dando vita a un contesto caratterizzato da fair play, rispetto reciproco e spirito di fratellanza. In campo, ma soprattutto fuori dal campo, atleti, tecnici e accompagnatori hanno dimostrato come lo sport possa rappresentare un linguaggio universale capace di abbattere barriere linguistiche e culturali.

La società cagliaritana ha preso parte al torneo con tre squadre, scegliendo di confrontarsi con realtà internazionali per offrire ai propri atleti un’esperienza completa, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e formativo. Dalla Sardegna sono partite quasi 100 persone tra giocatori, staff e accompagnatori, con la presenza significativa anche delle famiglie, elemento che ha rafforzato il senso di gruppo e di appartenenza.

Un viaggio che ha confermato l’identità della Monte Urpinu Arsenal: una realtà sportiva attenta prima di tutto alla crescita dei giovani, ai valori della condivisione e alla costruzione di relazioni autentiche.

A sottolineare il significato dell’esperienza è stato il direttore tecnico Daniele Agri: «Partecipare a un evento come la Coppa Santa rappresenta un’opportunità straordinaria. Non si tratta solo di competere, ma di vivere un percorso formativo fatto di confronto, rispetto e crescita personale. Portare una delegazione così numerosa da Cagliari è per noi motivo di grande orgoglio».

La Coppa Santa si conferma così un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo internazionale, capace di coniugare competizione e valori, promuovendo un messaggio universale di pace, amicizia e solidarietà. Un’esperienza che lascia il segno e che rafforza il ruolo dello sport come strumento educativo e sociale.

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