Mondiali indoor, Nadia Battocletti trionfa nei 3mila. Dosso vola e vince nei 60 metri: terzo oro ItaliaLa trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, è arrivata davanti alla statunitense Mackay e all'australiana Hull
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Nadia Battocletti vince la medaglia d’oro nei 3000 metri al mondiale indoor di Torun, in Polonia.
La trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, è arrivata davanti alla statunitense Mackay e all'australiana Hull.
E così dopo l’argento Olimpico nei 10 mila, l’argento (10 mila) e il bronzo (5 mila) mondiali all’aperto e i due ori europei conquistati in casa, a Roma arriva il trionfo che mancava all’atleta azzurra.
Trionfo anche per Zaynab Dosso che vince l'oro nei 60 metri. L'azzurra, con il tempo di 7 secondi netti, ha portato all'Italia dopo Battocletti e Andy Diaz, vincitore ieri nel salto triplo, la terza medaglia nella rassegna, tutte d'oro.
(Unioneonline)