Ha realizzato il gol decisivo al 118' della finale di Coppa Italia Promozione, che ha dato al Monastir il trofeo lo scorso 18 maggio con una splendida punizione da 30 metri valsa la vittoria per 1-2 ai tempi supplementari sulla Lanteri Sassari. Alessandro Masia, classe '95, farà parte della rosa biancoblù anche nella nuova stagione, quella del ritorno in Eccellenza, e sempre agli ordini di Marcello Angheleddu. «Riparto con ambizione, come aveva l'anno scorso e ha tuttora il progetto Monastir», le parole di Masia, che ha tante esperienze fra Serie C e D ma è atteso per la prima volta dall'Eccellenza. «Sarà un campionato di livello, peraltro molto più alto non essendoci più l'obbligo dei fuoriquota, con tante piazze importanti. Sarà tosta, ma il nostro ambiente è fatto di serietà e serenità: ci sono tutte le carte in regola per far bene, vogliamo subito adattarci al nuovo torneo».

I numeri. Nella scorsa stagione Masia ha contribuito non solo alla vittoria della Coppa Italia, prima nella storia del Monastir, ma anche al trionfo nel Girone A di Promozione dove i biancoblù hanno dominato, mettendo a segno un'infinità di record. Per lui sei gol in campionato più quello in coppa, con in aggiunta anche diversi assist e tanti ruoli ricoperti fra centrocampo e attacco.

© Riproduzione riservata