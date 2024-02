Nei dieci anticipi di oggi di calcio regionale spicca senza dubbio Monastir-Castiadas, prima contro seconda del Girone A di Promozione, che prenderà il via alle 15 al Comunale. Le due squadre sono separate da sei punti, 42 a 36, coi biancoblù che nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 ad Arborea mentre i biancoverdi hanno superato per 3-0 il Selargius, in una partita dove il portiere Fabio Toro ha parato due rigori a Federico Ojeda sull'1-0 e dove il risultato l'ha sbloccato Guglielmo Falciani da centrocampo.

I numeri stagionali vanno a favore del Monastir, che ha vinto 0-2 l'andata il 30 settembre coi gol degli ex Mauro Ragatzu e Alessio D'Agostino: maggior numero di vittorie (12) e gol segnati (42, Ragatzu è capocannoniere a 19), unica imbattuta dell'intera Promozione, maggior numero di vittorie (7) e gol segnati in casa (27). Una formazione, quella biancoblù, costruita dall'estate per il ritorno in Eccellenza con tanti giocatori di spicco, che a dicembre ha visto l'arrivo di altri innesti fra cui Luca Caboni e Pierluigi Porcu.

Ma il Castiadas di Cristian Dessì non molla e, dopo la sconfitta per 0-1 con l'Idolo il 6 gennaio, ha collezionato tre successi consecutivi. I sarrabesi hanno il maggior numero di vittorie in trasferta (6, come il CUS Cagliari) e il secondo miglior attacco del girone (37, dietro proprio il Monastir), con Carlos Mboup vice capocannoniere a quota 12). La squadra di Marcello Angheleddu, in aggiunta, è anche in semifinale di Coppa Italia e mercoledì prossimo avrà l'andata ad Arborea. Arbitra Andrea Virgili della sezione di Olbia.

