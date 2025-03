La Cos non riesce a dare continuità ai risultati e sprofonda nuovamente al penultimo posto della classifica, scivolando dai playout alla zona retrocessione diretta. Oggi la squadra sarda è stata battuta per 3-1 dal Lodigiani, facendosi scavalcare al terzultimo posto (buono per accedere agli spareggi salvezza), dall'Ilvamaddalena che – battendo nel derby il Latte Dolce – ha risucchiato nei playout anche i sassaresi.

Per la Cos ora i playout sono distanti un punto, la salvezza diretta cinque. E nella zona playout figurano anche altre tre delle cinque sarde che disputano il campionato: con l'Ilvamaddalena a quota 25, l'Atletico Uri e il Latte Dolce a 29 punti. La Cos è penultima con 24 punti, due in più della cenerentola Terracina.

Per sperare nella salvezza la squadra di Antonio Carta dove trovare continuità, vincere in casa e far punti anche in trasferta. Il prossimo turno vedrà la partita contro la Paganese a Tertenia: un compito difficile ma non impossibile, con la formazione campana che non attraversa un buon momento. Al momento, fra le sarde, solo l'Olbia è in zona salvezza a quota 30 punti.

