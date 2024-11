Nella classifica dei migliori del Girone A di Promozione, trascorse dieci giornate, in vetta è rimasto soltanto il difensore del Cus Cagliari, Alessandro Piroddi. Col voto del tecnico del Terralba, Maurizio Firinu, Piroddi ha raggiunto quota otto. Nono sono avanzati, invece, Simone Mura (Orrolese), Federico Ferrari (Tharros) e Michele Suella (Villamassargia) che restano fermi con sette preferenze e ora trovano nuova compagnia con Paolo Atzeni (Arborea), Lamin Jammeh e Nacho Prieto (Idolo) e Gianluca Marongiu (Villamassargia), votati nella scorsa giornata.

Anche nel Gruppo B adesso al comando c’è solo un leader. Si tratta del bomber dell’Usinese, Domenico Saba, autore di una rete nell’anticipo di sabato scorso sul campo dell’Abbasanta. I rossoblù di Loriga sono in ripresa anche grazie alle prove del suo attaccante. Non presente nell’incontro col Bosa, l’attaccante del Tonara Simone Calaresu che è quindi rimasto con otto voti. Il giocatore rossonero è stato affiancato da Santiago Mateucci, attaccante argentino classe 2002, in forza al Coghinas. La sua rete col Tuttavista non è bastata ad evitare la prima sconfitta agli uomini di Paolo Congiu. Con sette preferenze ci sono Danilo Bonacquisti (Arzachena), Gavino Molozzu (Atletico Bono), Luca Di Angelo (Bosa), Edoardo Sedda (Ovodda) e Mauro Florenzano (Sennori).

GIRONE A

8 PUNTI: Alessandro Piroddi (Cus Cagliari).

7 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Lamin Jammeh e Nacho Prieto (Idolo); Simone Mura (Orrolese); Federico Ferrari (Tharros); Gianluca Marongiu e Michele Suella (Villamassargia).

6 PUNTI: Nicolò Agostinelli (Guspini); Alfredo Francisco Martins, Manuel Morillas e Federico Usai (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Felipe Ferrari (Tharros); Emanuel Piroddi (Uta 2020).

5 PUNTI: Marco Atzeni (Arborea); Paolo Uccheddu (Atl. Masainas); Federico Corda e Antonio Grosso (Calcio Pirri); Lucas Szafran e Nicola Vacca (Castiadas); Michele Fadda (Guspini); Alessio Erriu (Orrolese); Mattia Delogu e Luigi Pinna (Sant'Elena); Stanislao Lepore (Selargius); Alberto Atzori (Terralba Bellu); Marco Boi e Antonio Pili (Tortolì); Alberto Usai (Uta 2020); Raffaele Piras. Pierluigi Porcu e Fabio Toro (Villacidrese).

GIRONE B

9 PUNTI: Domenico Saba (Usinese).

8 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas); Simone Calaresu (Tonara).

7 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Gavino Molozzu (Atl. Bono); Luca Di Angelo (Bosa); Edoardo Sedda (Ovodda); Mauro Florenzano (Sennori).

6 PUNTI: Guillermo Lucas Pedelacq (Atl. Bono); Cristian Luiu (Bonorva); Joao Pedro Pereira Barzaghi (Buddusò); Giovanni Moroni (Castelsardo); Roberto Seu (Coghinas); Enzo Fink Hassan Fiori e Antonio Mossa (Luogosanto); Fabio Lauria (Macomerese); Davide Viale (Stintino); Cristian Sanna (Tonara); Matthias Meloni (Tuttavista).

5 PUNTI: Lucas Daniel Rodriguez (Abbasanta); Lorenzo Zela (Arzachena); Tom Seillan (Atl. Bono); Emanuele Fini e Giuseppe Meloni (Bonorva); Andres Pesce e Santino Bruera Viale (Bosa) Marcantonio Tugulu (Castelsardo); Lamine Doukar (Coghinas); Andrea Usai (Lanteri); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Nicolò Deiana (Ovodda); Serigne Khadim Babou (Siniscola M.); Gino Noli (Tonara); Luca Tedde (Usinese).

© Riproduzione riservata