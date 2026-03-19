È Andrea Girseni della Freccia Parte Montis il nuovo leader della classifica del girone A di Promozione. Grazie al ventiduesimo voto conquistato nell’undicesima giornata di ritorno, l’attaccante si porta da solo al comando, staccando Andrea Sanna della capolista Terralba, fermo a quota 21.

Alle spalle di Girseni, la classifica si compatta: l’ex Arzachena e Monastir Sanna viene infatti raggiunto da Edoardo Sedda dell’Ovodda e Alberto Usai del Selargius, anch’essi a quota 21. A 19 punti salgono Daniele Bilea (Ovodda) e Gino Noli (Tonara), che agganciano il centrocampista del Castiadas Mirco Carboni.

Situazione completamente diversa nel girone B, dove regna l’equilibrio: in vetta si forma un quartetto composto da Gavino Molozzu (Atletico Bono), Santiago Mateucci (Coghinas), Federico Pireddu (Li Punti) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi), tutti a quota 18. Tra questi, nell'ultimo turno hanno ottenuto il voto Molozzu e Mateucci.

Subito dietro, con 17 punti, inseguono Mattia Asara (Castelsardo), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese), mantenendo apertissima la corsa al primato.

Classifiche

Girone A

22 punti: Andrea Girseni (Freccia P.M.)

21 punti: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius); Andrea Sanna (Terralba Bellu)

19 punti: Mirco Carboni (Castiadas); Daniele Bilea (Ovodda); Gino Noli (Tonara); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia)

18 punti: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Marco Gianoli (Tharros)

17 punti: Matteo Mandis (Freccia P.M.)

16 punti: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia)

15 punti: Angelo Marci (Guspini); Gian Marco Trogu (Tonara)

14 punti: Matheus Leite Mendes (Baunese); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli; Gianmarco Paulis (Villacidrese)

13 punti: Daniele Orro (Arborea); Manuel Littera (Atl. Cagliari); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Abdoulaye Mboup (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Stanislao Lepore; Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros)

12 punti: Giacomo Caddeo; Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Claudio Pillitu (Cus Cagliari)

Girone B

18 punti: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Santiago Mateucci (Coghinas); Federico Pireddu (Li Punti); Oscar Kevin Foddai (Thiesi)

17 punti: Mattia Asara (Castelsardo); Predrag Radovanovic (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese)

16 punti: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Patryk Mateusz Królczyk (Macomerese); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atletico Bono 6)

15 punti: Claudio Fadda (Bosa); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.)

14 punti: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Antonio Mossa (Luogosanto); Gonzalo Ferro (Ozierese)

13 punti: Joel Baraye (Alghero); Antonino Piriottu (Atletico Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Juan Vera Rubio (Castelsardo 3, Macomerese 1); Luca Barone; Massimo Cosseddu (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese)

12 punti: Agustin Meli (Coghinas); Andrea Zinellu (Li Punti); Antonio Fantasia (Ozierese)

11 punti: Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Antonio Masala (Campanedda); Giovanni Moroni (Castelsardo); Pietro Tanca (Usinese)

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