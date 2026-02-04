Stop ai tifosi del Tempio: il Carbonia applica le direttive e controllerà le carte d'identitàLa società sollecita l’arrivo per tempo all’impianto per evitare assembramenti
Le direttive del prefetto sono chiare: i tifosi del Tempio non possono assistere domenica alla gara Carbonia-Tempio.
Per questo motivo il club minerario prende atto del provvedimento emesso il 22 gennaio dalla Prefettura di Cagliari, riguardante l’incontro valevole per la giornata di Eccellenza in programma domenica 8 febbraio alle 15, il quale dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Provincia di Sassari.
In ottemperanza del provvedimento i sostenitori che vorranno assistere alla gara dovranno esibire un documento all’ingresso dello stadio per le opportune verifiche.
Per tale motivo la dirigenza del Carbonia richiede l’anticipo dell’arrivo all’impianto sportivo per evitare assembramenti.