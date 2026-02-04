Barbara Dessolis, Egitto dolceamaroNell'Itf15 di Sharm El Sheik, la tennista nuorese viene eliminata in singolare, ma vola ai quarti del doppio con la sorella Marcella
Giornata dai due volti quella vissuta da Barbara Dessolis nell'Itf15 di Sharm El Sheikh.
Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, numero 1154 al mondo e accreditata della 12esima testa di serie del tabellone di qualificazione, è stata stoppata 6-3, 6-0 nel turno decisivo dalla giapponese Sae Noguchi (883 Wta).
Nel main draw del doppio, Barbara, in coppia con la sorella Marcella, ha esordito regolando 6-3, 6-2 le russe Maria Mikhailova e Alina Tikhonova, e approda nei querti di finale, dove sfiderà ancora Noguchi, stavolta con la connazionale Shiho Tsujioka.