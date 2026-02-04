Giornata dai due volti quella vissuta da Barbara Dessolis nell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, la tennista nuorese, numero 1154 al mondo e accreditata della 12esima testa di serie del tabellone di qualificazione, è stata stoppata 6-3, 6-0 nel turno decisivo dalla giapponese Sae Noguchi (883 Wta).

Nel main draw del doppio, Barbara, in coppia con la sorella Marcella, ha esordito regolando 6-3, 6-2 le russe Maria Mikhailova e Alina Tikhonova, e approda nei querti di finale, dove sfiderà ancora Noguchi, stavolta con la connazionale Shiho Tsujioka.

