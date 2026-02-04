Ancora un acquisto al Budoni. Alla corte dell'allenatore arriva Noel Jakac, classe 2006, originario di Rijeka, Noel arriva dall' NK Opatija, squadra militante nella seconda divisione croata, con la quale ha messo a segno quest'anno 12 presenze e 1 gol. Il nuovo arrivato è cresciuto calcisticamente nell'HNK Rijeka, dove ha militato in tutte le categorie, registrando 22 presenze e 4 gol. Conta anche 5 presenze con la Nazionale croata Under 19, con la quale ha esordito nel 2024.

