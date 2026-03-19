Migliori di Eccellenza, Vinci consolida il primatoL’esterno della Ferrini allunga, Balde e Cannas inseguono a distanza
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Continua a guadagnare terreno nella classifica dei migliori Matteo Vinci, esterno d’attacco della Ferrini Cagliari. Nella decima giornata di ritorno, il giocatore blucerchiato raggiunge quota 21 voti, consolidando la propria leadership.
Alle sue spalle si rafforza il duello per il secondo posto: a 16 punti Daniele Cannas del Villasimius viene raggiunto da Ousmane Balde del Buddusò, attuale capocannoniere del massimo campionato regionale.
Sale a quota 15 anche Alessandro Cadau della Nuorese, affiancato dal portiere del Villasimius Matteo Forzati. Entrambi agganciano Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa.
A 14 punti troviamo Filippo Carraro (Nuorese) e Diego Humberto Di Pietro (Ossese), in una classifica che resta estremamente equilibrata nelle posizioni di rincalzo.
Classifica
21 punti: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari)
16 punti: Ousmane Balde (Buddusò); Daniele Cannas (Villasimius)
15 punti: Alessandro Cadau (Nuorese); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa); Matteo Forzati (Villasimius)
14 punti: Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese)
13 punti: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Sandro Scioni (Villasimius)
12 punti: Andrea Porcheddu (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Alessio D’Agostino (Sant’Elena)
11 punti: Leonardo Boi (Carbonia); Tommaso Arzu (Iglesias); Blas Dante Tapparello (Ossese); Gabriele Sanna (Sant’Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas; Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio)
10 punti: Luca La Rosa (Calangianus); Vittorio Attili; Caio De Cenco; Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mauro Ragatzu (Sant’Elena 9, Villasimius 1)
9 punti: Ablaye Faye; Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Gabriel Silva Pereira; Federico Usai (Lanusei); Adam Idrissi (Tempio)