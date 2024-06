È delle ultime ore la notizia, in casa Mercede Alghero, della convocazione di Aurora Murgia con la Nazionale Under 15. La giovanissima atleta algherese parteciperà al “Trofeo dell’Amicizia” che si terrà a Varese dal 5 al 7 luglio. Dopo due Finali Nazionali (Under 15 e Under 17) giocate su ottimi livelli, la giovane play-guardia è stata inserita tra le 14 giocatrici che si raduneranno il 24 giugno.

Il giorno seguente la selezione nazionale per Valencia (Spagna), dove dal 26 al 29 giocherà la seconda edizione del torneo ad inviti, riservato alle squadre Under 15 Femminili, organizzato dall’NBA. Insieme all’Italia, vi prenderanno parte le Nazionali di Croazia, Inghilterra, Lituania, Paesi Bassi e le padroni di casa del Valencia Basket.

Il 30 le Azzurrine torneranno in Lombardia, dove proseguiranno la preparazione in vista del Torneo dell’Amicizia 2024.

«Siamo contenti per la convocazione di Aurora - dichiara Francesco De Rosa - a settembre ha deciso di giocare con noi proprio per provare a crescere ulteriormente, e la partecipazione alle due Finali Nazionali è stata la ciliegina sulla torta in una stagione che l'ha vista protagonista anche in serie B. Ora tocca a lei, siamo sicuri che abbia i mezzi fisici e tecnici per far parte delle Nazionali di categoria. Le auguro di vivere al meglio questa esperienza e di tornare a casa ancora più determinata, perché ha tutti i mezzi per fare bene in futuro».

© Riproduzione riservata