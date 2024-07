Nel campionato di Eccellenza, altro rinforzo per il Calangianus. Approda in giallorosso il centrocampista Stefano Demurtas, classe 1994.

Presi anche i giovani Paolo Serra (2006), ex San Teodoro, e Davide Delogu (2004). Il Monastir conferma l’esperto il centrocampista Alessio D’Agostino. Colpo della Ferrini Cagliari che ingaggia l’attaccante Mattia Caddeo, la scorsa stagione al Ghilarza. Giampaolo Murru resta in sella all’Iglesias.

Dopo la conferma del portiere di Gianluigi Illario arriva anche quella del portiere Samuele Guddo.

In Promozione, l’Arborea si rinforza con Michael Serpi (1998) e l’attaccante Massimo Pibiri (1999). Confermato Paolo Atzeni. La Tharros ha ingaggiato il portiere Simone S’Abrosca (2005), ex Ghilarza, Tempio ed Arzachena. Il Villamassargia ha tesserato Fabio Cuccu, Giovanni Aru, in prestito dall’Iglesias, e Daniele Contu. Confermati Andrea Marteddu, Alessandro Ciccu, Lorenzo Loi, Gianluca Marongiu, Luca Orgiana e Daniele Bratzu. L’ex Tharros Alberto Atzori passa al Terralba.

In Prima categoria, l’Isili conferma il tecnico Luca Melis. Il difensore Airton Oliveira e l’esterno Mattia Zinzula restano al San Vito di mister Angelo Padiglia. Michele Tamponi è il nuovo tecnico del Porto Cervo.

© Riproduzione riservata