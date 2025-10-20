Matteo Mura e Alberto Sanna accedono al turno decisivo delle qualificazioni maschili del sesto e ultimo Itf Combined di Santa Margherita di Pula.

Il sassarese si è imposto 5-7, 7-6(5), 11-9 su Matteo Vantini, mentre il cagliaritano ha battuto Niccolò Dessì 6-4, 6-0 nel derby sardo. Sono stati invece sconfitti all’esordio Nicola Porcu, battuto 6-3, 4-6, 11-9 dal francese Alexandre Aubriot, Jacopo Sanna, fermato 6-2, 6-0 dallo slovacco Alex Lapsansky, e Paolo Emilio Cossu Floris, superato 6-2, 6-0 da Federico Bove.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula sono organizzati dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

