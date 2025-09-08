Matteo e Marta Mura e si aggiudicano l'edizione 2025 della Coppa Città di Alghero, torneo Open disputato sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia.

Nel tabellone maschile, l'alfiere della Torres Tennis, favorito della vigilia, è entrato in gara in semifinale, regolando 6-2, 6-0 Giovanni Bella (Tc Porto Torres), per poi non lasciare giochi in finale all'abruzzese Andrea Carugno, testa di serie numero 2, che in semifinale aveva avuto la meglio su Giovanni Mocci (Ct Macomer) per 6-3, 6-4.

Finale tutta torresina nel femminile, con la testa di serie numero 2 Marta Mura che ha battuto 6-2, 6-1 Martina Budroni. Nelle semifinali, la finalista ha approfittato del forfait della numero 1 del seeding Giorgia Rosa Rossi, mentre la vincitrice ha superato 6-2, 6-0 la “padrona di casa” Giulia Mura.

© Riproduzione riservata