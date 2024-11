Matteo Crobeddu è il nuovo allenatore del Pula. Cresciuto tra i pali nelle giovanili del Cagliari ed Arezzo, Crobeddu ha esordito a 17 anni nel Subbiano (Eccellenza toscana), passando l'anno successivo all'Aprilia (Eccellenza laziale), per poi tornare in Sardegna, disputando due stagioni in Serie D col Selargius.

Nelle categorie inferiori ha vestito le maglie del Villasimius, Armungia e Sestu, dove figurava anche nei rispettivi staff come figura di allenatore dei portieri. Conseguiti i patentini UEFA B e GKB, Matteo Crobeddu è stato allenatore dei portieri in Serie D nel Castiadas, Carbonia (dove è stato anche vice allenatore) e l'anno scorso a Budoni.

Quest’anno ha iniziato ricoprendo la figura di allenatore dei portieri proprio a Pula, diventando ora allenatore della prima squadra. «Sono onorato della fiducia accordatami», ha detto Crobreddu, «cercherò di trasmettere i valori che offre questo sport, con la priorità di mantenere un gruppo solido e compatto».





