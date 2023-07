Mathias Urru, 40 anni, ingegnere, è stato riconfermato ieri sera dall'assemblea dei soci presidente del Taloro Gavoi, società che da tanti anni milita con grande onore nel campionato di Eccellenza. Per Mathias Urru è il settimo anno consecutivo alla guida societaria dei rossoblù.

«La riconferma mi ha fatto estremamente piacere - afferma Urru -. Un periodo per me e per tutto l'ambiente di grandi soddisfazioni sportive e umane, ma anche segnato dalla pandemia. Penso anche che personalmente sarà l'ultimo anno alla guida della società. Poi via al giusto ricambio».

La dirigenza nel frattempo ha già pensato al dopo Mario Fadda. Dopo stagioni di ottimi risultati. In panchina è stato chiamato Massimiliano Mura, ex Macomerese e Bonorva. «Un allenatore giovane che stimiamo molto», precisa il presidente rieletto Urru. Riconfermata quasi completamente la rosa del torneo precedente. Compreso il "vecchio" attaccante Mele, che non smette ancora di stupire. E soprattutto di fare gol. La società è alla ricerca di qualche rinforzo.

«Ci stiamo muovendo con calma, guardando al mercato interno e anche a qualche calciatore argentino di buon livello - sottolinea Urru -. Nella rosa contiamo però di inserire diversi giovani locali o del territorio». La preparazione del Taloro Gavoi comincerà i primi di agosto al Maristiai.



