Arriva oggi il derby big match contro l'Antiochense terza in classifica, e per la capolista Atletico di Masainas è comunque tempo di brindare: il piccolo stadio del paese miracolo calcistico del Sulcis diventa più sicuro e più grande. Finalmente, infatti , grazie al piano di sicurezza esposto dal Comune, da oggi le tribune e i servizi igienici saranno attivi. Vige l’ordinanza emanata dall'amministrazione municipale: durante la partita non si possono praticare altri sport, per far seguire le regole nel miglior modo possibile saranno presenti i barracelli. Oggi alle 15 l'Atletico guidato da Fabio Tinti, squadra cinica e robusta, affronta la formazione lagunare che a sua volta grazie a Fabio Piras tanto bene sta facendo nel girone B della Prima categoria regionale.

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