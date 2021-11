Chiamata azzurra per Marta Lorrai. La giocatrice classe 2001 della Jasnagora è stata convocata per la prima volta in Nazionale maggiore dopo le precedenti esperienze con le selezioni giovanili. Lorrai, tornata in campo dopo un brutto infortunio rimediato nella scorsa stagione, parteciperà al raduno in programma dal 6 al 9 dicembre nel centro sportivo di Novara agli ordini del ct Francesca Salvatore.



Serie A2. Il weekend di futsal inizia già stasera al PalaKopron con il derby salvezza tra Città di Sestu e Monastir Kosmoto per l’anticipo dell’ottava giornata di campionato.



Domani in campo le altre. Cerca punti e continuità il 360 GG, che non vuole fermare la propria corsa in zona playoff. I cagliaritani giocheranno domani sul campo di Milano. Match casalingo invece per la Leonardo contro il Lecco. La formazione di Petruso, reduce da due sconfitte di fila, va a caccia del riscatto e dell’impresa contro la terza in classifica.



Serie B. Domani a Serramanna è in programma un altro derby per il C’è Chi Ciak, che riceve la Mediterranea. Trasferta in Lombardia per la Jasnagora contro l’MGM 2000, mentre il Domus Chia fa visita allo United Aprilia. Nuovo match ad alta quota per il Sardinia Futsal, che da quarto in classifica affronta in casa il forte Orange Asti terzo.



Femminile. Domenica mattina scende in campo l’Athena Sassari contro il Granzette con l’obiettivo di mettersi alle spalle le ultime pesanti sconfitte. In A2, gioca domani l’Arzachena sul campo della San Marino Academy. Domenica a Nuoro il derby tra Santu Predu e Cus Cagliari. Nel girone B, la Mediterranea ospita al PalaConi La Coccinella. La Jasnagora di Lorrai, dopo la vittoria per 5-1 nel recupero infrasettimanale contro il Sabina Lazio, vola in Toscana per la gara contro Firenze.

