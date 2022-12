Occupa il centro della classifica. La Villacidrese (Eccellenza) a una giornata dal giro di boa può ritenersi soddisfatta considerati i tanti infortuni, soprattutto nel reparto difensivo. «Siamo contenti di come procede la stagione», dice il presidente della società del Medio Campidano, Matteo Marrocu, «considerato che la fortuna spesso ci ha girato le spalle. Ci sono attenuanti come le tante assenze in difesa. Per numerose giornate ci siamo ritrovati senza difensori centrali. Il tecnico Graziano Mannu ha dovuto adattare i centrocampisti nella linea difensiva. Il nostro percorso», continua, «caratterizzato da tanto sacrificio è questo. Usciamo dal campo sempre a testa alta. E’ un campionato molto equilibrato e tosto. Questo si sapeva. Tutti possono vincere o perdere con tutti. Non c’è una squadra in grado di ammazzare il campionato. Il Budoni, avendo speso tanto, ha sicuramente maggiori possibilità ma è sempre il campo a sancire i verdetti».

Matteo Marrocu è alla presidenza da sei anni. Ha già vinto due campionati. Quello di Prima categoria nel 2018/2019 e quello di Promozione nel 2020/2021. Ha raccolto il testimone dal padre Siro, presidente per vent’anni della Villacidrese. Gli anni d’oro della società biancoblù segnati dalla vittoria dell’Eccellenza, da dieci anni (dal 1999 al 2009) consecutivi in Serie D e da tre anni nei professionisti, in Lega Pro Seconda divisione. Dal padre, Matteo ha ereditato l’entusiasmo, il carisma e la visione futuristica. E anche il giusto equilibrio anche quando le cose non vanno bene e senza mai fare voli pindarici.

© Riproduzione riservata