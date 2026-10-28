Ragatzu non è più solo in testa. Nel Girone A della Promozione sarda la settima giornata, giocata domenica 25 ottobre, ha cambiato la classifica marcatori. Massimo Pibiri dell’Arborea ha segnato una tripletta, è passato da sei a nove reti e ha raggiunto Mauro Ragatzu del Sant’Elena. Ragatzu ha segnato anche in questo turno: suo l’unico gol della squadra, che lo porta a nove.

Dietro la coppia di testa ci sono due giocatori a sei reti. Uno è Lorenzo Basciu dell’Atletico Masainas, che ha raddoppiato il suo bottino con tre gol in una sola giornata. L’altro è Luc Didier Oli Oro della Ferrini Cagliari (tre su rigore). A cinque c’è Mario Piras dell’Accademia Sulcitana, a quattro Alessio Saba del Selargius.

Quattordici giocatori hanno segnato tre reti. Sono Riccardo Arangino (Accademia Sulcitana), Giacomo Caddeo e Christian Muscas (Antiochense), Juan Pablo Mattea (Arbus Guspini) e Mattia Pinna (Atletico Cagliari, due su rigore). Poi Alberto Atzori (due su rigore) e Davide Sirigu (Cannonau Jerzu), Lorenzo Camba e Roberto Piroddi (Cus Cagliari, uno su rigore), Santiago Arnaudo e Gianluca Podda (Ferrini Cagliari). Chiudono il gruppo Mattia Erbì (Samugheo), Gianluca Reginato (Selargius, due su rigore) e Mahamadou Salifou Moussa (Villaggio Borgo Sant’Elia).



Nel girone B, Michele Chelo del Castelsardo resta da solo in testa, nonostante in questa giornata non abbia segnato. È a sei reti. Alle sue spalle c’è un gruppo di quattro giocatori a cinque: Edoardo Donati dell’Arzachena (uno su rigore), Claudio Fadda del Bosa (tre su rigore) e Marcelo Gavim Bruno dell’Ozierese. Il quarto è Domenico Saba del Coghinas (due su rigore), che con una tripletta è passato da due a cinque gol.

A quattro reti ci sono Buba Dem (Castelsardo), Lorenzo Zela (Luogosanto), autore di una doppietta, e Simone Medas (Monte Alma). Dieci giocatori sono a quota tre. Sono Cristian Nicolas Sosa (Arzachena), Simone Carta (Bosa), Juan Bautista Ferrer (Buddusò), Mattia Asara (Castelsardo) e Andrea Zinellu (Li Punti). Con loro ci sono Pietro Falchi (Macomer, uno su rigore), Josué Da Silva (Macomerese), Antonio Fantasia (uno su rigore) e Oscar Kevin Foddai (Ozierese), e Alessio Grassi (San Giorgio Perfugas, due su rigore).

Nella settima giornata i due gironi hanno prodotto 50 gol. Il totale stagionale passa da 273 a 323. I marcatori diversi sono ora 177, quindici in più rispetto al turno precedente. I calci di rigore trasformati salgono da 24 a 32: tre in più nel Girone A, cinque nel Girone B. Oli Oro e Fadda restano i più precisi dagli undici metri, con tre gol su rigore ciascuno.

GIRONE A

9 RETI:

Massimo Pibiri (Arborea); Mauro Ragatzu (Sant'Elena).

6 RETI:

Lorenzo Basciu (Atl. Masainas); Luc Didier Oli Oro (3 rig.) (Ferrini Cagliari).

5 RETI:

Mario Piras (Accad. Sulcitana).

4 RETI:

Alessio Saba (Selargius).

3 RETI:

Riccardo Arangino (Accad. Sulcitana); Giacomo Caddeo, Christian Muscas (Antiochense); Juan Pablo Mattea (Arbus Guspini); Mattia Pinna (2 rig.) (Atl. Cagliari); Alberto Atzori (2 rig.), Davide Sirigu (Cannonau Jerzu); Lorenzo Camba, Roberto Piroddi (1rig.) (Cus Cagliari); Santiago Arnaudo, Gianluca Podda (Ferrini Cagliari); Mattia Erbì (Samugheo); Gianluca Reginato (2 rig.) (Selargius); Mahamadou Salifou Moussa (V. Borgo S. Elia).

GIRONE B

6 RETI:

Michele Chelo (Castelsardo).

5 RETI:

Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Claudio Fadda (3 rig.) (Bosa); Domenico Saba (2 rig.) (Coghinas); Marcelo Gavim Bruno (Ozierese).

4 RETI:

Buba Dem (Castelsardo); Lorenzo Zela (Luogosanto); Simone Medas (Monte Alma).

3 RETI:

Cristian Nicolas Sosa (Arzachena); Simone Carta (Bosa); Juan Bautista Ferrer (Buddusò); Mattia Asara (Castelsardo); Andrea Zinellu (Li Punti); Pietro Falchi (1 rig.) (Macomer); Josué Da Silva (Macomerese); Antonio Fantasia (1 rig.), Oscar Kevin Foddai (Ozierese); Alessio Grassi (2 rig.) (San Giorgio P.).

© Riproduzione riservata