Joel Salvi Costa allunga in testa alla classifica marcatori dell’Eccellenza sarda. Una settimana fa era l’unico a quota quattro. Con la doppietta di domenica 25 ottobre, nella settima giornata, l’attaccante del Santa Teresa è salito a sei reti. Sono stati suoi anche gli unici due gol della squadra gallurese in questo turno. Il suo vantaggio adesso è più solido.

Il primo inseguitore è Enrico Loi del Lanusei, con cinque centri. Più indietro, a quattro reti, ci sono Tomas Ezequiel Pavone del Bonorva e Antonio Marras del Tempio (uno su rigore).

A quota tre c’è un gruppo di nove giocatori. Ne fanno parte la coppia dell’Alghero Joel Baraye e Alessio Fadda, Alfredo Saba dell’Atletico Uri (uno su rigore) e i due attaccanti del Calangianus Alessandro Mauro e Demiro Pozzebon. Con loro ci sono i due dell’Iglesias Abre Yannick Beugrè (uno su rigore) e Nicolas Martin Capellino, Fabio Doratiotto del Lanusei (uno su rigore) e Matteo Atzei della Villacidrese.

Nella settima giornata sono stati segnati 27 gol. Il totale stagionale passa così da 119 a 146. I marcatori diversi salgono da 78 a 89, cioè undici nuovi nomi in un solo turno.

6 RETI:

Joel Salvi Costa (Santa Teresa).

5 RETI:

Enrico Loi (Lanusei).

4 RETI:

Tomas Ezequiel Pavone (Bonorva); Antonio Marras (1 rig.) (Tempio).

3 RETI:

Joel Baraye, Alessio Fadda (Alghero); Alfredo Saba (1 rig.) (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Demiro Pozzebon (Calangianus); Abre Yannick Beugrè (1 rig.), Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Fabio Doratiotto (1 rig.) (Lanusei); Matteo Atzei (Villacidrese).

2 RETI:

Enrico Zirolia (Alghero); Filippo Mascia, Ognjen Mudrinski, Mattia Piacente (Atletico Uri); Marcos Luciano Sartor Camina (Calangianus); Daniel Casazza, Caio De Cenco, Max Galic, Mario Vrdoljak (1 rig.) (Ilvamaddalena); Simone Pedditzi (Lanusei); Federico Campus, Adan Claude Djedje Danon, Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Francisco Farias Rodrigues (Taloro Gavoi); Ivor Ljubanovic (1 rig.), Niccolò Moreo (1 rig.) (Tempio); Bruno Conti junior, Jeremias Delpiccolo, Samuele Mastropietro, Nahuel Menseguez (Tortolì); Cristian Irde (Usinese); Mattia Caddeo (1 rig.), Daniele Cannas, Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).

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