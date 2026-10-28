Marcatori Eccellenza, Salvi Costa allunga: doppietta e quota sei, Loi del Lanusei lo insegueDopo la settima giornata l’attaccante del Santa Teresa allunga in vetta
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Joel Salvi Costa allunga in testa alla classifica marcatori dell’Eccellenza sarda. Una settimana fa era l’unico a quota quattro. Con la doppietta di domenica 25 ottobre, nella settima giornata, l’attaccante del Santa Teresa è salito a sei reti. Sono stati suoi anche gli unici due gol della squadra gallurese in questo turno. Il suo vantaggio adesso è più solido.
Il primo inseguitore è Enrico Loi del Lanusei, con cinque centri. Più indietro, a quattro reti, ci sono Tomas Ezequiel Pavone del Bonorva e Antonio Marras del Tempio (uno su rigore).
A quota tre c’è un gruppo di nove giocatori. Ne fanno parte la coppia dell’Alghero Joel Baraye e Alessio Fadda, Alfredo Saba dell’Atletico Uri (uno su rigore) e i due attaccanti del Calangianus Alessandro Mauro e Demiro Pozzebon. Con loro ci sono i due dell’Iglesias Abre Yannick Beugrè (uno su rigore) e Nicolas Martin Capellino, Fabio Doratiotto del Lanusei (uno su rigore) e Matteo Atzei della Villacidrese.
Nella settima giornata sono stati segnati 27 gol. Il totale stagionale passa così da 119 a 146. I marcatori diversi salgono da 78 a 89, cioè undici nuovi nomi in un solo turno.
6 RETI:
Joel Salvi Costa (Santa Teresa).
5 RETI:
Enrico Loi (Lanusei).
4 RETI:
Tomas Ezequiel Pavone (Bonorva); Antonio Marras (1 rig.) (Tempio).
3 RETI:
Joel Baraye, Alessio Fadda (Alghero); Alfredo Saba (1 rig.) (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Demiro Pozzebon (Calangianus); Abre Yannick Beugrè (1 rig.), Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Fabio Doratiotto (1 rig.) (Lanusei); Matteo Atzei (Villacidrese).
2 RETI:
Enrico Zirolia (Alghero); Filippo Mascia, Ognjen Mudrinski, Mattia Piacente (Atletico Uri); Marcos Luciano Sartor Camina (Calangianus); Daniel Casazza, Caio De Cenco, Max Galic, Mario Vrdoljak (1 rig.) (Ilvamaddalena); Simone Pedditzi (Lanusei); Federico Campus, Adan Claude Djedje Danon, Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Francisco Farias Rodrigues (Taloro Gavoi); Ivor Ljubanovic (1 rig.), Niccolò Moreo (1 rig.) (Tempio); Bruno Conti junior, Jeremias Delpiccolo, Samuele Mastropietro, Nahuel Menseguez (Tortolì); Cristian Irde (Usinese); Mattia Caddeo (1 rig.), Daniele Cannas, Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).