Nel girone A di Promozione non smette più di segnare il bomber del Castiadas, Carlos Mboup. Grazie alla doppietta nella trasferta col Gonnosfanadiga, l’ex giocatore del Sant’Elena è salito a diciassette marcature stagionali e prova ad insediare, a due giornate dalla fine del campionato, il leader Andrea Iesu (Villasimius), ancora fermo a ventuno. Terza posizione, con quindici gol, per Mario Piras (Cus Cagliari) che ha siglato una tripletta nel derby col La Palma.

Nel girone B, diciannovesimo centro per Antonio Pili dell’Idolo. È stato un eurogol da 25 metri con palla sotto l’incrocio nel match, vinto, col Posada che permette di tenere vive le speranze di promozione. Pili è anche già stato eletto migliore del raggruppamento. Distanti, a quota quattordici, Giuseppe Cocco (Atletico Bono) e Yahya Jatta (Bittese).

Nel gruppo C, col sigillo dell’ultima giornata, avanzano a diciannove Victory Igene (Sennori) e Sergio Damian Valenti (Tempio). Fermo a diciotto Lamine Doukar (Stintino), raggiunto da Domenico Saba (Usinese) a segno contro lo Stintino.







GIRONE A



21 RETI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



17 RETI

Abdoulaye Mboup (10 rig.) (Castiadas)



15 RETI

Mario Piras (1 rig.) (Cus Cagliari)



12 RETI

Matteo Cardia (Selargius)

Momo Cosa (Verde Isola)



11 RETI

Michel Milia (3 rig.) (Villamassargia)



10 RETI

Federico Anedda (Guspini)



9 RETI

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)

Juan Martin La Valle (Villasimius)



8 RETI

Fabrizio Frau (Guspini)



7 RETI

Davide Vitellaro (1 rig.) (Orrolese)

William Tronu (2 rig.) (Selargius 3, La Palma 4)



6 RETI

Jerem Sanyang (1 rig.) (Atl. Cagliari)

Christian Muscas (Cortoghiana)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Tommaso Puddu (Cus Cagliari)



GIRONE B



19 RETI

Antonio Pili (8 rig.) (Idolo)



14 RETI

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)

Yahya Jatta (Bittese)



12 RETI

Nicolas Carlander (1 rig.) (Barisardo 8, Paulese 4)

Massimo Pibiri (5 rig.) (Santa Giusta)



11 RETI

Mattia Muggianu (1 rig.) (Barisardo)

Marco Boi (5 rig.) (Tortolì)



10 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Giorgio Calvisi (3 rig.) (Bittese)

Gianluca Siazzu (Posada)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)

Manuel Piras (Terralba)



9 RETI

Luca Orrù (3 rig.) (Terralba)



8 RETI

Alejandro Serralvo Gomez (1 rig.) (Arborea)

Nicola Tolu (Fonni)



7 RETI

Mohamed Sylla (Idolo)

Marco Murgia (Posada)



6 RETI

Mauro Calvia (2 rig.) (Abbasanta)

Salvatore Porcu (2 rig.) (Abbasanta)

Maximiliano Ciarniello (3 rig.) (Arborea)

Nicolò Deiana (Atl. Bono)

Lorenzo Cocco (Idolo)

Adrian Fernandez Clavero (1 rig.) (Paulese)

Giorgio Loddo (Siniscola)

Matteo Lobina (Tortolì)

Daniel Mameli (Tortolì)



GIRONE C



19 RETI

Victory Igene (8 rig.) (Sennori)

Sergio Damian Valenti (6 rig.) (Tempio)



18 RETI

Lamine Doukar (Stintino)

Domenico Saba (7 rig.) (Usinese)



17 RETI

Patrick Caetano Ferreira (5 rig.) (Coghinas)



14 RETI

Federico Fernando Ferrari (1 rig.) (Macomerese)



13 RETI

Hernan Salazar (1 rig.) (Bonorva)



11 RETI

Heber Josè Chappino (Bonorva)

Paolo Palmas (Lanteri 7, Tempio 4)

Fabio Nuvoli (3 rig.) (Sennori)



10 RETI

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)



9 RETI

Edoardo Donati (Luogosanto)

Mariano Solinas (1 rig.) (Thiesi)



7 RETI

Nacho Lerech (Bonorva)

Sebastiano Canu (Buddusò)

Alessandro Mascia (3 rig.) (Oschirese)

Gian Carlo Bombagi (2 rig.) (Porto Torres)

Nicola Dettori (2 rig.) (Stintino)



6 RETI

Marco Degortes (1 rig.) (Luogosanto)

Maximiliano Timpanaro (Stintino)

Giovanni Bulla (Tempio)

Marco Magli (Thiesi)

Carlo Pintus (1 rig.) (Usinese 3, Lanteri Sassari 3)





