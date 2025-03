Torna domani e domenica il grande Batminton a Maracalagonis dove si gioca il terzo concentramento del campionato nazionale. Il tutto, dopo le due precedenti tappe nel nord Italia dove la squadra sarda ha sempre vinto anche se al momento è seconda in classifica per la differenza set. Domani e sabato si gioca al Palazzetto dello sport di Maracalagonis: alle 13.30 di domani, il Marabadimont affronterà il Bolzano.

Alla stessa ora sempre al Palazzetto si giocheranno Modena-Piume d’Argento, Milano-Chiari, Mals-Novi e Ueberetsch-Brescia. Alle 17, il Marabadminton affronterà il Brescia. Domenica mattina la squadra di Maracalagonis giocherà contro il Novi. Per il pubblico che potrà accedere gratuitamente al Palazzetto, l'occasione di ammirare grandi campioni di questa disciplina decisamente in crescita ed in particolare i propri beniamini Bianchi: Ruus. Salazar, Holm, Vittoriani, Langemark, Castillo e Sillassen. I playoff per lo scudetto si giocheranno tra fine maggio e inizio giugno nella penisola.

Tra le favorite anche la squadra di Maracalagonis che quest'anno si presenta con una grande squadra dove aver conquistato negli ultimi anni l'europeo e sfiorato lo scudetto. Domani sono previste anche scolaresche pronte a tifare per i colori locali.

