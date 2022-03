Un altro argento, per la windsurfista Marta Maggetti. A due settimane dal podio della Sailing Week, a Lanzarote, la campionessa cagliaritana delle Fiamme Gialle ha fatto il bis a Cadice, al termine della Andalusian Olympic Week che radunava anche i migliori specialisti della tavola olimpica IQFoil.

Per lei, tre giorni con vento sostenuto e sempre in prima linea: nell’arco delle dodici regate - sette race courses e cinque slalom - non è mai scesa oltre il terzo posto salvo un sesto posto, scartato.

E solo per sei punti ha ceduto la vittoria alla padrona di casa, Pilar Lamadrid, riuscendo invece a contenere Nicole Van der Velden, iberica anche lei, che aveva vinto a Lanzarote. Sotto il podio le altre due italiane in gara: Giorgia Speciale (Fiamme Oro), quarta, e Sofia Renna (CS Torbole), settima. “Ho conquistato un ottimo piazzamento ed è stato un buon confronto con le ragazze spagnole, sono contenta di essere tornata a gareggiare a Cadice”, il commento di Marta Maggetti, “ora si torna a casa, per lavorare agli International Games”.

