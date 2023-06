"La passata stagione un buon quinto posto, l'obbiettivo è migliorare il risultato". Sono le parole di Pier Luigi Scotto, uno dei tecnici più esperti della Sardegna, che per il secondo anno consecutivo guiderà dalla panchina la Macomerese, nel girone C di Promozione.

I presupposti ci sono tutti. A cominciare dai nuovi ingaggi, che per il momento sono l'esterno alto talentuoso Carrozzi (dal Porto Torres), l'esperto attaccante Lauria (passato da professionista) e il giovane trequartista Zirulia, in prestito dalla Torres, di cui si dice un gran bene. A questi giocatori nei prossimi giorni dovrebbero aggiungersi altre due pedine. Confermato inoltre lo zoccolo duro della rosa dello scorso campionato, cioè i vari Trini, Ferrari, Giachero e Bassanetti. Ma per la prossima stagione c'è un'altra importante novità, di carattere logistico.

«Finalmente si tornerà a giocare allo stadio Scalarba - precisa Scotto -. L'anno scorso per l'esecuzione dei lavori dell'impianto abbiamo giocato in terreni che ci sono costati infortuni. Col rientro nel tradizionale campo di gioco potremo programmare le attività con la tranquillità giusta».



