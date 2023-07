Grande dinamismo in questi giorni del ds del Luogosanto (Promozione girone C) Pier Giuseppe Pittorru. Dopo i recenti ingaggi di Bruno, Ricciu e Zanon arricchìscono la rosa quattro giovani fuori quota di valore e di buone prospettive.

Dal Santa Teresa arriva il centrocampista Riccardo Alluttu, classe 2004. Della stessa annata Luigi Aprea, buon portiere, anche lui proveniente dal Santa Teresa. Approdano in prima squadra anche Pietro Roccaforte, 20 anni, luogosantese, punta molto veloce e giocatore da buone doti tecniche. Grandi speranze per il giovanissimo 17enne Manuel Nieddu, elemento anch'esso promettente, centrocampista dai piedi vellutati.

«Dopo acquisti mirati - spiega Pier Giuseppe Pittorru - puntiamo decisamente sui giovani. Che stavamo seguendo da diverso tempo. Avere dei fuori quota affidabili è importantissimo con le attuali regole. Siamo convinti che questi ragazzi apporteranno freschezza ed entusiasmo ad una formazione che saprà dare soddisfazione ai tifosi».



© Riproduzione riservata