L'Ozierese riparte da Alfonso Sannio, 44 anni, tecnico di Porto Torres che ha già dato bella mostra di sé nelle ultime stagioni nel San Nicola Ozieri. Ex centrocampista di ottime doti, ha giocato tra le altre squadre a Porto Torres, Santa Teresa e Mazara del Vallo in serie D. Come allenatore è certamente tra gli emergenti in Sardegna e per questo la dirigenza dei Canarini ha deciso di affidare a lui la squadra, retrocessa la scorsa stagione in Prima Categoria.

«Sono onorato di allenare l'Ozierese - commenta Sannio -. Una piazza prestigiosa che dovrà tornare nel calcio che le compete. Ora dovremo chiaramente organizzarci e fare le cose per bene. Con umiltà».

Della rosa dell'anno scorso sono stati confermati Apeddu, Ladu e Demontis. Confermati anche i vari giovani. Dal San Nicola Ozieri arrivano a rinforzare la squadra Sau, Becciu e Nieddu.



