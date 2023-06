Il mare di Stintino con la torretta sullo sfondo, la sabbia bianca e fine come tatami, la curiosità dei bagnanti e turisti. Domenica la spiaggia de l'Ancora ha ospitato il 18° Torneo Internazionale di Beach Wrestling “Sardinia”, organizzato dalla Polisportiva Athlon di Sassari.

La competizione ha visto il successo dell'Ucraina, già vincitrice del torneo internazionale di lotta “Città di Sassari”, davanti a Italia, Spagna e Romania. Nella categoria 70 kg senior maschile oro per l'ucraino Andrii Yatsenko, che ha battuto il connazionale Yaroslav Hurskyy. Negli 80 kg protagonista Gabriele D’Oro, dell'Athlon, che ha battuto in finale Andrea Pazzona, mentre terzo posto per lo spagnolo Saúl Bello.

Una gara (foto Marras)

Nella categoria dei 90 kg, un altro ucraino vincitore, Denis Pavlov, che ha sconfitto il romano William Raffi. Il tris dorato dell'Ucraina è stato completato da Yurii Idzinskyi, che ha superato agevolmente Alessio Vandi della polisportiva Athlon.

Nell’unica categoria femminile della giornata, la vittoria è andata a Lydia Perez per i 70 kg.

