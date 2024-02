Quattro società per un totale di sette medaglie ai campionati Italiani Master di lotta Stile Libero e Greco Romana che si sono disputati al PalaPellicone di Ostia. Risultati lusinghieri se si pensa alla folta partecipazione: 63 atleti per la libera e 60 per la greco romana.

Le due medaglie d'oro le ha vinte Luca Sanna della Polisportiva Gigliotti Team Nuoro nella lotta stile libero e nella greco romana per la classe D nei kg 70.

Doppio argento per Michele Fois della Polisportiva Lions Club Sassari: nello stile libero e nella greco romana per la classe C nei Kg 78. L'altro secondo posto è quello di Lorenzo Cosseddu della Eleonora d’Arborea Cagliari nello stile libero classe C nei kg 88.

Medaglia di bronzo per Cristian Sanna della società Extreme Piroddu di Sassari nello stile libero classe B nei kg 70.

Infine da segnalare Andrea Giovanni Gigliotti della Polisportiva Gigliotti Team Nuoro, sesto classificato nello stile libero e quinto nella greco romana nella classe A nei kg 78. Un bellissimo risultato, che fa ben sperare che tanti giovani si avvicinino alla pratica di questa disciplina Olimpica.

© Riproduzione riservata