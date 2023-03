Lorenzo Uneddu non è più l'allenatore della Polisportiva Thiesi, squadra del girone C del campionato di Promozione.

È stato lui stesso a dare la notizia attraverso un breve post sul suo profilo Facebook: "Dopo averci pensato a lungo ho deciso che la mia avventura con la Polisportiva Thiesi finisce qui. Ringrazio tutti indistintamente. Sarò sempre il tuo primo tifoso. Forza Thiesi".

La decisione è maturata a due giorni di distanza dalla pesante sconfitta casalinga contro il Buddusò.

Chiamato a sostituire Gian Mario Rassu, passato alla guida tecnica dell'Usinese, Uneddu ha ottenuto tre vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte.

Tredici i punti totali, che collocano i neroverdi al penultimo posto in classifica. Finisse ora il campionato, il Thiesi sarebbe retrocesso in prima categoria. Ancora non trapela nulla sul possibile sostituto.

