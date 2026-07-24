Il Tc Cagliari scrive una pagina di storia del tennis sardo. Con la vittoria in semifinale su Giuseppe Caparco (6-2, 6-0), Lorenzo Rocco approda alla finale dei Campionati italiani di Seconda Categoria maschili, diventando il primo tennista isolano a raggiungere l’atto conclusivo del singolare tricolore.

Domani, alle 9.30, sul campo 14 del circolo di Monte Urpinu, il giovane alfiere del circolo organizzatore affronterà il campione uscente Alessandro Ingarao nella sfida che assegnerà il titolo italiano.

Per il Tc Cagliari, il risultato rappresenta la conferma di un progetto tecnico costruito negli anni e fondato sulla valorizzazione dei giovani del vivaio. Infatti, Rocco continua il suo percorso di crescita dopo aver già ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale, seguito dal tecnico Martin Vassallo Argüello e da tutto lo staff del circolo.

La semifinale contro il napoletano Giuseppe Caparco ha confermato le qualità del giovane cagliaritano: solidità da fondo campo, lucidità tattica e un’eccellente condizione atletica gli hanno permesso di imporsi con autorità, chiudendo il match con il punteggio di 6-2, 6-0.

Nell’altra semifinale, Ingarao ha superato il veneto Tommaso Gabrieli con il punteggio di 6-2, 6-1, conquistando così l’accesso alla finale.

L’appuntamento è per domani alle 9.30, quando il Tc Cagliari e tutto il movimento tennistico sardo proveranno a vivere un’altra giornata storica.

© Riproduzione riservata