«Quest'anno per noi è una stagione speciale: l'Amatori rugby Capoterra festeggia cinquant'anni di attività ininterrotta, un traguardo che pochissime realtà sportive sarde possono vantare». A dichiararlo con soddisfazione è il presidente giallorosso Andrea Cogoni, che in vista del campionato nazionale di Serie B 2026/27 annuncia: «Non vogliamo limitarci a celebrare il passato, vogliamo scrivere un nuovo capitolo importante. La prima squadra punta con decisione alla promozione in Serie A, un obiettivo ambizioso ma che riflette il lavoro fatto negli ultimi anni sia a livello tecnico, che organizzativo».

«Accanto alla prima squadra abbiamo la Serie C1, un settore giovanile solido che accompagna i ragazzi dai quattro ai diciotto anni, la sezione rugby in carrozzina con gli Amatori wheelchair rugby Capoterra», prosegue Cogoni. Che chiosa: «Il rugby a Capoterra non è mai stato solo un risultato sportivo, è una comunità che cresce insieme da mezzo secolo, e questa ricerca della promozione la vogliamo dedicare proprio a chi in questi cinquant'anni ha creduto in questo progetto».

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