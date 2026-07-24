Per la prima volta nella sua storia l’Arzachena avrà una squadra femminile. L’ambizioso club smeraldino amplia il raggio d’adozione con una novità assoluta: nella stagione 2026/27 l’Arzachena Calcio Costa Smeralda parteciperà, infatti, al campionato di Eccellenza femminile, un progetto che conferma la volontà della società del presidente Pasquale Cossu di investire nella crescita del calcio sul territorio.

Alla guida tecnica della prima squadra ci sarà Paolo Farina, un allenatore che vanta oltre 15 anni di esperienza. In carriera, il tecnico gallurese ha maturato esperienze nel settore femminile universitario della John Cabot University di Roma, nei settori giovanili di Spes Montesacro e Achillea 2002, nello staff dell’Olbia Calcio come preparatore atletico e allenatore dell’Under 15 Nazionale e in quello del San Teodoro-Porto Rotondo e dell’Academy Porto Rotondo.

Farina sarà, inoltre, il punto di riferimento del gruppo dei Piccoli Amici, contribuendo con la sua esperienza alla crescita dei più piccoli e allo sviluppo del percorso formativo biancoverde. “La sua competenza, unita alla passione per la formazione dei giovani e per lo sviluppo del calcio femminile, rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro progetto tecnico”, dicono dall’Arzachena: “A Paolo il più caloroso benvenuto nella famiglia biancoverde e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

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