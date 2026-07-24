Mancano pochi giorni all’esito della Figc riguardo il completamento dei quadri dei campionati di serie D, Eccellenza e Promozione: l’Antiochense di Sant’Antioco, seconda classificata nel girone B della Prima categoria, è ancora in trepidante attesa seppur vincitrice degli spareggi e quindi prima assoluta. Come si vive in casa sulcitana questa attesa? Secondo il direttore sportivo lagunare Mariano Gala «non ci scomponiamo ma aspettiamo certamente con piacere e ottimismo l’inserimento nel campionato di Promozione, un risultato prestigioso per la città, che lo merita, anche se non dipende da noi».

Anzi, in proposito «è auspicabile una promozione a seguito di un evento positivo, come ad esempio l’Ilva ammessa in D, piuttosto che in seguito a dolorose rinunce». Ma se così non dovesse essere «non ne faremo certo una malattia: intanto si da impulso al settore giovanile dove abbiamo fatto richiesta di partecipare ai campionati regionali allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, ma la vera novità sarà il campionato Under 21 che in via sperimentale parteciperà in Terza categoria».

Secondo il ds lagunare «permetterà ai ragazzi più continuità considerata come riduttiva e troppo breve l’esperienza della juniores, spesso con poche squadre».

Resta il fatto che una squadra che ha vinto i playoff regionali fra le seconde classificate è in attesa di conoscere il proprio destino a qualche settimana dall’avvio del nuovo anno sportivo.

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