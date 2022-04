A senso unico il recupero di Eccellenza: con una grande prestazione l'Ilvamaddalena batte 0-5 il Sant'Elena ed è in testa alla classifica in solitaria, con tre punti di vantaggio sull'Ossese e quattro su Ferrini (che ha una partita in meno) e Taloro Gavoi. A Villa San Pietro squadre in campo con venti minuti di ritardo, per un problema fisico accusato nel riscaldamento dall'arbitro Fresu.

Pokerissimo. Ci mette quattro minuti l'Ilva a sbloccarla: imbucata di Cacheiro e Tapparello anticipa Palumbo col destro. Nella circostanza Sant'Elena colpito nella zona di Grinbaum, fermo per un infortunio che lo costringe a lasciare subito il campo. Al 16' il raddoppio dei maddalenini: punizione dalla destra respinta corta, dalla zona del dischetto Cacheiro con un destro rasoterra colpisce. Nella ripresa è show di Tapparello, che al 7' su un'azione insistita trova la deviazione da posizione defilata dopo che Palumbo aveva respinto il primo tiro. Dieci minuti dopo l'attaccante argentino ruba palla a Falciani al limite e col sinistro solo davanti al portiere fa tripletta. Poi chiude i conti Messina al 28', su assist ancora di Cacheiro.

© Riproduzione riservata