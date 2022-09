Mercoledì pomeriggio con tre partite di calcio sardo: una in Serie D, una in Eccellenza e una in Coppa Italia Promozione. Ad aprire il programma odierno è l'Ilvamaddalena, che nella quarta giornata del Girone G ospita la Palmese alle 14.30. La squadra di Aldo Gardini è imbattuta in campionato, con due pareggi e una vittoria nel ritorno in D dopo ventisei anni: se dovesse battere i campani, che sono un punto dietro, c'è addirittura la clamorosa possibilità di agganciare la testa della classifica, in caso di contemporaneo pari in Tivoli-Pomezia. Le altre sarde hanno anticipato sabato (domenica non si è giocato per via delle elezioni): COS Sarrabus Ogliastra-Atletico Uri 1-2 e Real Monterotondo Scalo-Arzachena 2-2.

Tornei sardi. In Eccellenza c'è un recupero della settima giornata, Nuorese-Budoni, rinviato da domenica a causa della scomparsa nei giorni scorsi del presidente dei galluresi, Salvatore Marroni. Al "Frogheri" in campo alle 16 l'ultima e la prima in classifica: i verdazzurri hanno conquistato appena un punto, con anche una serie di pesanti difficoltà societarie e tanti giocatori che hanno lasciato Nuoro nelle scorse settimane, di contro la formazione allenata da Raffaele Cerbone ha sempre vinto, sei su sei. In caso di successo ospite sarebbe +5 sul Latte Dolce secondo, prima fuga stagionale alla vigilia del turno di riposo che il Budoni osserverà domenica. Alle 20 si completa il primo turno della Coppa Italia Promozione con Atletico Bono-Buddusò, chi vince si qualifica mentre in caso di pareggio sarebbero gli ospiti a passare per una migliore differenza reti (+2 rispetto a +1).

