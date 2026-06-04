L'Iglesias cambia allenatore: potrebbe arrivare l'ex Terralba Daniele PorcuLa società avrebbe deciso di puntare, per la prossima stagione, sul tecnico emergente
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Potrebbe essere Daniele Porcu il nuovo allenatore dell’Iglesias (Eccellenza). La società avrebbe deciso di puntare, per la prossima stagione, sull’emergente tecnico che nello scorso campionato ha conquistato la massima categoria regionale alla guida del Terralba.
Lo scorso 15 maggio, la società oristanese aveva comunicato la conclusione del rapporto di collaborazione con Porcu, annunciando due settimane più tardi il suo successore: Roberto Concas.
Porcu potrebbe comunque ritrovarsi in quell’Eccellenza conquistata sul campo, ma alla guida di un’altra squadra, la gloriosa formazione rossoblù che vanta anche diverse stagioni in Serie D. Nella scorsa stagione i minerari hanno chiuso il campionato all’ottavo posto, a pari merito con i cugini del Carbonia.