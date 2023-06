Per ora solo partenze dal Li Punti, che la scorsa stagione dopo uno strepitoso girone di ritorno è riuscito a conquistare la salvezza (senza playout) in Eccellenza.

Hanno lasciato la squadra Manca, Ruiu e Fini: destinazione Stintino in Promozione. Il centrocampista argentino Val e il portiere Secchi non saranno anch'essi nella rosa causa problemi di lavoro. L'attaccante uruguaiano Lemiecheski ha scelto altri lidi (Calangianus?). La società ad ogni modo non si scompone.

«Non tratteniamo nessuno controvoglia - spiega il presidente Salvatore Virdis -. Abbiamo i nostri programmi e un grande quartiere di Sassari e non solo alle spalle. Siamo una bella realtà del calcio sardo, con uno stadio nostro e non intendiamo mollare. Abbiamo diverse trattative in corso che ufficializzeremo dopo il 1 luglio. I tifosi stiano tranquilli: avranno una squadra all'altezza della situazione».

La preparazione in vista del prossimo campionato dovrebbe cominciare il primo agosto. Agli ordini naturalmente del tecnico Cosimo Salis.

