Mattia Spano, 27 anni, è un nuovo giocatore del Li Punti, società sassarese che milita nel campionato di Eccellenza. Ex Ossese e Stintino (tra le altre), ha militato nell'ultima stagione nel Bosa, segnando 6 reti. Si tratta di un calciatore importante, che rende maggiormente sulle fasce, anche se potrebbe essere utilizzato in vari ruoli di centrocampo. Una pedina in più quindi nello scacchiere del tecnico Cosimo Salis, che sferza i suoi nella lunga preparazione che si sta svolgendo al Comunale. Il Li Punti punta ad una salvezza tranquilla, dopo le sofferenze delle due passate stagioni. La squadra è stata profondamente rinnovata, con l'arrivo di elementi del calibro di Mastino, Pittalis, Tuccio, Salas, Puccinelli e Lerech. Oltre a diversi fuori quota interessanti. Nel frattempo mancano pochissimi giorni alla sfida di Coppa contro l'Ossese, primo impegno della stagione.



© Riproduzione riservata