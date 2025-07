È stato uno dei primi giocatori a sposare il progetto del Monastir, nell’estate del 2022 in Promozione. Sarà il capitano del Monastr anche in Serie D. Alesandro Masia ha dato una grande mano nel ritorno in Eccellenza nel 2022-2023, chiudendo la stagione al meglio con il gol decisivo su splendida punizione in chiusura dei tempi supplementari nella finale di Coppa Italia contro la Lanteri Sassari. Poi ha vestito la fascia di capitano dal settembre 2024,nella scorsa stagione chusa col salto in Serie D.

Masia, che oltre ad aver dato un contributo determinante in campo è stato altrettanto fondamentale nello spogliatoio e nella crescita dei compagni, tornerà così a giocare in Serie D dove ha collezionato quasi 150 presenze in carriera.

«Ringrazio la società per la fiducia rinnovata, ha manifestato grande ambizione e ci ha messo nelle giuste condizioni di poter continuare insieme questo percorso. Sono contento di poter proseguire, con uno staff tecnico eccellente che ci ha aiutato tanto», le sue dichiarazioni. « Due anni- dice Masia- fa ho messo da parte tante cose e fatto una scelta non banale come quella di scendere di due categorie, in un calcio per me sconosciuto. Ora sto raccogliendo i frutti di quanto seminato in queste due stagioni, una scelta che si è rivelata azzeccata. Ringrazio tutti i compagni che ci hanno permesso, in questi due anni, di portare il Monastir a giocare il suo primo campionato di Serie D: sono felice e orgoglioso di poter entrare nella storia di una società e di una piccola comunità. Ora questo bisognerà tenercelo stretto, in un campionato difficile che ho fatto per tanti anni e dove ci saranno tante squadre attrezzate: ci sarà da battagliare per mantenere questa categoria in maniera equilibrata e umile».

