L'Azzurra Monserrato mette a segno un acquisto di grande prospettiva, assicurandosi per la stagione 2024-2025 il promettente Leonardo Laudi, difensore classe 2009, proveniente dalla Ferrini Cagliari.

Giocatore polivalente del reparto arretrato, Laudi si è distinto nelle giovanili dei blucerchiati ricoprendo anche il ruolo di capitano per due stagioni, e mostrando personalità e maturità fuori dal comune per la sua età. In campo può agire sia come terzino destro, sia come centrale in una difesa a tre, dimostrando ottima lettura del gioco e spiccate doti tattiche.

Nell’ultima stagione ha messo a segno ben 9 reti, un bottino di rilievo per un difensore, frutto della sua capacità di inserirsi e sfruttare le palle inattive.

Laudi ha inoltre partecipato al prestigioso Torneo delle Regioni 2024 con la rappresentativa sarda, confermandosi tra i migliori prospetti del panorama isolano. Alle doti tecniche e atletiche abbina un profilo molto completo: oltre a essere un calciatore, è anche arbitro AIA in attività e pratica atletica leggera, disciplina in cui ha ottenuto buoni risultati a livello regionale.

Non solo: nel 2023 ha partecipato a un camp ufficiale del Real Madrid a Valdebebas, selezionato dopo aver vinto le fasi nazionali del Clinic Camp, un'esperienza formativa di alto livello che testimonia il valore del giovane difensore.

Con questo innesto, l’Azzurra Monserrato conferma la propria attenzione verso i giovani talenti del territorio, puntando su profili di qualità, già pronti a crescere in un contesto tecnico stimolante. <Siamo orgogliosi di accogliere Leonardo Laudi nella nostra società>, dice il presidente dell'Azzurra, Roberto Murru, <un giovane di talento e dai valori importanti, che incarna perfettamente la filosofia dell’Azzurra Monserrato. Puntare sui giovani non è solo una scelta tecnica, ma una visione che portiamo avanti con convinzione, investendo nella crescita del nostro settore giovanile e creando le condizioni ideali per valorizzare i migliori prospetti del territorio. L’arrivo di Leonardo rafforza anche un legame storico con la Ferrini Cagliari, società con cui condividiamo da anni rispetto, collaborazione e valori comuni. Un legame che affonda le radici nel tempo, già ai tempi della presidenza di mio padre, Salvatore Murru, scomparso quindici anni fa, che aveva sempre creduto nel valore delle sinergie tra club e nella crescita dei giovani attraverso il calcio sano. Siamo certi che Leonardo saprà ritagliarsi uno spazio importante nel nostro progetto, continuando il suo percorso di crescita con impegno, passione e serietà>. In panchina l'Azzurra ha confermato Davide Canosa, tecnico emergente ed ex giocatore proprio della Ferrini Cagliari.

