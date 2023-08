Classe 97, scuola Latte Dolce, il centrocampista Sebastiano Onali andrà a rinforzare l'asse mediano del Li Punti, squadra sassarese che milita nel campionato di Eccellenza e che ha già profondamente rinnovato l'organico rispetto alla stagione scorsa.

Tante le partenze, altrettanti gli arrivi (tra i quali Mastino, Pittalis, Tuccio, Salas, Puccinelli e Lerech). Da segnalare un altro ingaggio in attacco: l'algherese Riccardo Canessa, 24 reti per lui nelle ultime due stagioni nel Treselighes (tra Prima e Seconda Categoria). Di questo attaccante si dice un gran bene, ma non ha ancora espresso in pieno le sue potenzialità.

Per Canessa quindi un'ottima occasione per dimostrare le proprie capacità. In un campionato certamente più impegnativo rispetto a quello a cui si era abituato, ma in una squadra che punta ad un campionato tranquillo, sostenuta da un ambiente sempre entusiasta e ricco di passione.

